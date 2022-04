Papillons nocturnes Muséum de Grenoble, 14 mai 2022 20:30, Grenoble.

Nuit des musées Papillons nocturnes Muséum de Grenoble Samedi 14 mai, 20h30

Atelier animé par Philippe Francoz, lépidoptériste spécialiste des papillons nocturnes.

Le Muséum d’histoire naturelle de Grenoble est un musée municipal de la Ville de Grenoble fondé en 1851. Depuis l’ouverture du bâtiment en 1855, il présente au public un riche patrimoine naturel, notamment alpin.

http://www.museum-grenoble.fr

Saturday 14 May, 20:30

The Grenoble Museum of Natural History is a municipal museum of the City of Grenoble founded in 1851. Since the building opened in 1855, he has presented to the public a rich natural heritage, especially alpine.

Sábado 14 mayo, 20:30

1 rue dolomieu 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes 38000 Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes