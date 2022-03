Papillons géants, batuccadas, jonglage enflammé au Carnaval de Giberville ! Caen, 26 mars 2022, Caen.

Papillons géants, batuccadas, jonglage enflammé au Carnaval de Giberville ! Salle Pablo Neruda Rue de l’Eglise Caen

2022-03-26 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-26 18:00:00 18:00:00 Salle Pablo Neruda Rue de l’Eglise

Caen Calvados

Balades à poney, ateliers plantations, parcours-jeux et maquillages, bal déguisé, déambulation d’échassiers papillons, de batucadas et de marionnettes géantes, jonglage enflammé, animations gratuites pour tous les âges…

Pour cette édition 2022, sa « Majesté Carnaval » fêtera le printemps sur le thème « au jardin » ! Plusieurs moments forts se profilent déjà, comme la déambulation d’incroyables papillons conduits par la compagnie Cosmos et le jonglage enflammé de Terra Juggler ! Alors n’hésitez plus…

D’un coup de baguette magique, devenez jardinier, abeille, champignon, fleur ou autre merveille de la nature et retrouvez-nous samedi 26 mars pour accompagner sa « majesté carnaval » jusqu’à son embrasement !

Chocolat et vin chaud pour tous en clôture.

Déguisement fortement recommandé – Gratuit Infos : service culturel de Giberville 02 31 72 43 13

culture@giberville.fr +33 2 31 72 43 13 https://www.giberville.fr/images/Carnaval_Gib_programme.pdf

Salle Pablo Neruda Rue de l’Eglise Caen

