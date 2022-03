Papillons et libellules Lac dausmenil Paris Catégorie d’évènement: Paris

Papillons et libellules ———————– ### Le 15/06/2022 de 10h00 à 12h00 Adresse 3 Pl. Edouard Renard, 75012 Paris Accès Accès par le RER B arrêt Cité Universitaire puis par le tram T3A arrêt Porte Dorée. Nous vous proposons de partir à la rencontre des papillons et des libellules du lac Daumesnil. Les libellules sont des insectes très proches de l’eau, puisque leurs larves se développent dans les milieux aquatiques. Les papillons, eux, sont très proches des prairies et des arbres, puisque les chenilles sont herbivores. Le lac Daumesnil et le bois de Vincennes sont des endroits propices à leur observation. Au cours d’une balade autour du lac, nous essaierons de déterminer les espèces observées. A partir de 10 ans Horaires : 10h à 12h. Participation aux frais : 1 € par personne inscription obligatoire sur le lien suivant : [balade du 15 juin](https://my.weezevent.com/papillons-et-libellules) ou directement sur l’adresse suivante : [asso.labouilloire@gmail.com](mailto:asso.labouilloire@gmail.com) Le rendez-vous se fera à l’entrée face à la fontaine de la Porte Dorée Inscriptions jusqu’au vendredi 10 juin

