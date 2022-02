Papillons et libellules au parc du Pâtis Parc du Pâtis Meaux Catégories d’évènement: Meaux

Papillons et libellules au parc du Pâtis Parc du Pâtis, 3 juillet 2022, Meaux. Papillons et libellules au parc du Pâtis

Parc du Pâtis, le dimanche 3 juillet à 14:00

Partez à la découverte des papillons et des libellules du parc du Pâtis avec un guide. Ouvrez l’oeil, les couleurs volent et vite ! Nous nous équiperons de filets pour pouvoir les observer de plus près.

Sortie gratuite sur inscription (nombre de places limitées)

Sortie nature financée par la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux Parc du Pâtis Parc du Pâtis, Meaux Meaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-03T14:00:00 2022-07-03T16:00:00

