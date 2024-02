Papillons et compagnie Charentilly, samedi 25 mai 2024.

Papillons et compagnie Charentilly Indre-et-Loire

Venez vous initier à l’identification des petites bêtes et des papillons, et profiter de leur belles parures. Appareil photo conseillé.

Venez vous initier à l’identification des petites bêtes et des papillons, et profiter de leur belles parures. Appareil photo conseillé. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-25 16:00:00

Charentilly 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire accueil@couleurs-sauvages.com

L’événement Papillons et compagnie Charentilly a été mis à jour le 2024-02-19 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan