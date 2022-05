Papillons et cie dans les dunes de St Georges-de-la-Rivière

Papillons et cie dans les dunes de St Georges-de-la-Rivière, 12 juillet 2022, . Papillons et cie dans les dunes de St Georges-de-la-Rivière

2022-07-12 – 2022-07-12 A l’aide de filets, vous pourrez observer de près ces insectes ailés, apprendre à les reconnaître et découvrir leur mode de vie dans ces espaces dunaires remarquables. Ce sera aussi l’occasion de porter notre regard sur le petit peuple des insectes.

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06

Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur le site ENS des dunes de la Côte des Isles. A l’aide de filets, vous pourrez observer de près ces insectes ailés, apprendre à les reconnaître et découvrir leur mode de vie dans ces espaces dunaires remarquables. Ce sera aussi l’occasion de porter notre regard sur le petit peuple des insectes… A l’aide de filets, vous pourrez observer de près ces insectes ailés, apprendre à les reconnaître et découvrir leur mode de vie dans ces espaces dunaires remarquables. Ce sera aussi l’occasion de porter notre regard sur le petit peuple des insectes.

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06

Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur le site ENS des dunes de la Côte des Isles. dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville