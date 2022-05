Papillons et cie à Cavigny Cavigny Cavigny Catégories d’évènement: Cavigny

Cavigny Manche Cavigny A l’aide de filets, vous pourrez observer de près ces insectes ailés, apprendre à les reconnaître et découvrir leur mode de vie . Quant aux fours à chaux, ils abritent des prédateurs naturels des papillons nocturnes. Voyez-vous lesquels ?

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06

A l'aide de filets, vous pourrez observer de près ces insectes ailés, apprendre à les reconnaître et découvrir leur mode de vie . Quant aux fours à chaux, ils abritent des prédateurs naturels des papillons nocturnes. Voyez-vous lesquels ?

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06

Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur le site ENS carrières et fours à chaux de Cavigny

Cavigny

