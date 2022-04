Papillons et autres petites bêtes La Roche-Jaudy La Roche-Jaudy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

La Roche-Jaudy

Papillons et autres petites bêtes La Roche-Jaudy, 21 juillet 2022, La Roche-Jaudy. Papillons et autres petites bêtes parking face à la salle polyvalente Langoat La Roche-Jaudy

2022-07-21 – 2022-07-21 parking face à la salle polyvalente Langoat

La Roche-Jaudy Côtes d’Armor Les abords des étangs de Langoat offrent un espace naturel intéressant pour la recherche et l’observation des papillons. L’exploration vous fera aussi découvrir d’autres habitants de ces lieux comme coccinelles, araignées ou encore criquets. Les abords des étangs de Langoat offrent un espace naturel intéressant pour la recherche et l’observation des papillons. L’exploration vous fera aussi découvrir d’autres habitants de ces lieux comme coccinelles, araignées ou encore criquets. parking face à la salle polyvalente Langoat La Roche-Jaudy

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, La Roche-Jaudy Autres Lieu La Roche-Jaudy Adresse parking face à la salle polyvalente Langoat Ville La Roche-Jaudy lieuville parking face à la salle polyvalente Langoat La Roche-Jaudy Departement Côtes d'Armor

La Roche-Jaudy La Roche-Jaudy Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roche-jaudy/

Papillons et autres petites bêtes La Roche-Jaudy 2022-07-21 was last modified: by Papillons et autres petites bêtes La Roche-Jaudy La Roche-Jaudy 21 juillet 2022 Côtes-d’Armor La Roche-Jaudy

La Roche-Jaudy Côtes d'Armor