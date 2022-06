PAPILLONS DE NUIT

2022-08-27 20:30:00 – 2022-08-27 23:30:00 Grâce à un piège lumineux adapté, découvrez la grande diversité des papillons de nuit. Vous serez étonnés de constater leur coloris et leur différence de taille. Prévoir une tenue adaptée. Réservation obligatoire auprès de la MFR des Forges ou de l'Office de Tourisme. RDV sur le parking de l'ENS. 2€/pers.

