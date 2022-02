Papillons autour de la carrière KLEBER MOREAU Mazières-en-Gâtine, 2 juillet 2022, Mazières-en-Gâtine.

Papillons autour de la carrière KLEBER MOREAU Mazières-en-Gâtine

2022-07-02 14:00:00 – 2022-07-02

Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres Mazières-en-Gâtine

Balade nature, entre carrière en exploitation et terril remis en végétation, sur le thème des insectes colonisant ces milieux, en particulier les papillons de jour. Sortie réalisée dans le cadre du réseau l’homme et la pierre. Prévoir des bottes et des lampes.

RDV à 14h00, terril KLEBER MOREAU à Mazières en Gâtine.

+33 5 49 73 37 37

Mazières-en-Gâtine

