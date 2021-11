Papillon Catherine Péronne, 27 novembre 2021, Péronne.

Papillon Catherine Péronne

2021-11-27 – 2021-11-27

Péronne Saône-et-Loire Péronne

EUR PORTE OUVERTE SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 NOVEMBRE

DEGUSTATION ET REPAS CHOUCROUTE LE SAMEDI MIDI ET SAMEDI SOIR SUR RESERVATION

CONCERT MELTING POP DIMANCHE A PARTIR DE 17.00 HEURES

HUITRES ESCARGEOTS ET ECLAT DE CHOCOLAT

domainecatherinepapillon@gmail.com +33 6 89 33 66 39

Péronne

