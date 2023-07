Papilles, une revue alléchante Bibliothèque Forney Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Le samedi 14 octobre 2023

de 11h00 à 12h30

.Public adultes. gratuit

Tout savoir sur Papilles, la revue de l’association des bibliothèques gourmandes

Venez découvrir Papilles, la revue

de l’association des Bibliothèques gourmandes : son dernier numéro

autour des Arts de la table, mais aussi l’ensemble de cette

aventure revuiste de déjà 30 ans !

Rencontre animée par Monique

Calinon, Conservatrice à la Bibliothèque nationale de France et Présidente

de l’association des Bibliothèques gourmandes et par Katherine

Khodorowsky, historienne et sociologue de l’alimentation, Présidente de

l’Académie Française du Chocolat et de la Confiserie, et de l’association

La Marmite à Malices.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

Contact : +33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/

