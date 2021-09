Nantes Loire-Atlantique, Nantes Papilles nantaises – Parcours gourmand Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Papilles nantaises – Parcours gourmand, 11 septembre 2021, Nantes. 2021-09-11

Horaire : 10:30 19:00

Gratuit : non 8 €Inscriptions sur www.weezevent.com Parcours gourmand 100 % made in Pays de la Loire.Ce samedi 11 septembre 2021, de 10h30 à 19h, producteurs, artisans et commerçants vous proposent une balade dégustative dénommée “Papilles Nantaises”, dans les rues du centre-ville de Nantes.Organisé par la Jeune Chambre Economique de Nantes (association loi 1901) et en partenariat officiel avec NEPSIO Conseil, cet évènement, ouverts à tous, a pour objectifs de faire découvrir ou redécouvrir :- des produits locaux, du terroir “Made in Pays de La Loire” et valoriser le circuit court,- nos belles rues commerçantes nantaises, ainsi que certaines boutiques indépendantes.Les dégustations auront lieu sous forme de petits groupes de 6 à 8 personnes accompagnés d’un guideDurée de la balade : environ 2 heures(Pass sanitaire demandé à la réception) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://m.facebook.com/papillesnantaises/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Adresse . Ville Nantes lieuville Nantes