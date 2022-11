Papiers, pigmentations et colorations

2023-02-11 15:00:00 – 2023-02-11 17:00:00 20 EUR 20 Cet atelier est l’occasion de découvrir le savoir-faire relatif à la fabrication et à la coloration du papier, les différents pigments et techniques utilisées…

Cette plante peut-elle colorer la pâte à papier ? Et cette épice, cette pierre ? Quelles plantes sont tinctoriales ? Quelle est la différence entre un pigment synthétique et naturel ? Comment les pigments ont fait évoluer l’histoire de la peinture?

Différentes expériences de coloration seront alors proposées pour ce matériau de toutes les nuances : dans la masse, en surface, avec des dégradés, peindre avec des pâtes colorées… Autant d’exercices créatifs qui peuvent être utilisés en papeterie artisanale (ou dans les métiers d’art) ! Cet atelier est l’occasion de découvrir le savoir-faire relatif à la fabrication et à la colorations du papier, les différents pigments et techniques utilisées…. animation@roseraiedemorailles.com https://www.roseraiedemorailles.com/ RDM dernière mise à jour : 2022-11-24 par

