Portes ouvertes de l’atelier Papiers et Pinceaux Papiers et Pinceaux Verdun Catégories d’Évènement: Meuse

Verdun Portes ouvertes de l’atelier Papiers et Pinceaux Papiers et Pinceaux Verdun, 20 octobre 2023, Verdun. Portes ouvertes de l’atelier Papiers et Pinceaux 20 – 22 octobre Papiers et Pinceaux Papiers et Pinceaux 2 rue de Ru 55100 Verdun Verdun 55100 Meuse Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0632312622 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

2023-10-22T14:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Verdun Autres Lieu Papiers et Pinceaux Adresse 2 rue de Ru 55100 Verdun Ville Verdun Departement Meuse Lieu Ville Papiers et Pinceaux Verdun latitude longitude 49.157983;5.379484

Papiers et Pinceaux Verdun Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verdun/