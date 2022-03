Papiers d’Arménies Saint-Pierre-du-Mont, 3 avril 2022, Saint-Pierre-du-Mont.

Papiers d’Arménies Le Pôle 190 Avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont

2022-04-03 20:30:00 – 2022-04-03 Le Pôle 190 Avenue Camille Claudel

Saint-Pierre-du-Mont Landes Saint-Pierre-du-Mont

Chanson – 1h15 – Tout public

Inspirés par les airs traditionnels d’Arménie, de Grèce, de Turquie, les Papiers d’Arménies sillonnent ces chemins qui, d’Orient en Occident, ont inspiré bon nombre de poètes, de peintres, d’écrivains. Des faubourgs d’Istanbul aux tavernes du Pirée, on vibre au son du bouzouki et du rébetiko, cette musique des quartiers pauvres peuplés aussi d’arméniens arrivés par bateau dans les années 1920. Ce blues des bas-fonds où voyous et rébéts déchirés par l’exil vantent les bienfaits de l’alcool, du haschisch, et chantent la détresse ou l’amour déchu en paroles empreintes de bonheur triste. Au souffle saisissant du doudouk se joint le son déchirant du kamantcha, on passe du rire aux larmes, pour qu’enfin l’accordéon ranime la fête et console les âmes en peine.

Théâtre de Gascogne

Le Pôle 190 Avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont

