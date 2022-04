Papiers d’Arménies “Guenats Pashas” Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Le Comptoir, le vendredi 27 mai à 20:45

Guénats, c’est le mot que tous les Arméniens connaissent pour trinquer et célébrer la vie. Inspiré des airs traditionnels d’Arménie, de Géorgie et de Grèce, Papiers d’Arménies invite au voyage. D’Erevan à Los Angeles, du blues de Constantinople au rébétiko du Pirée, de la chaude et douce Tiflis à l’épicerie Hay Ararat d’Alfortville, surgit une Arménie plurielle, nourrie des histoires de chacun, portée par les voix troublantes et enivrantes de Dan et Macha Gharibian. Une musique profonde aux saveurs épicées qui procure ce merveilleux sentiment d’être bien vivant. Avec : Dan GHARIBIAN (guitare,voix) Macha GHARIBIAN (piano voix) Aret DERDERYAN (accordéon,voix) Gérard CARCIAN (kamantcha) Artyom MINASYAN (doudouk, clarinette, zurna, flûtes) Crédit photo : Jean-Christophe Torres Production Meredith, avec le soutien de la Drac Ile-de-France, Spedidam, Adami. [https://youtu.be/NIuwI0RvTQE](https://youtu.be/NIuwI0RvTQE)

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Musiques du monde Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne

