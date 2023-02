PAPIERS DANSES CIE LA LIBENTERE LE CAC, 10 février 2023, CONCARNEAU.

PAPIERS DANSES CIE LA LIBENTERE LE CAC. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 19:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 8.0 à 8.0 euros.

LE CAC – Ville de Concarneau (1-1068963 ; 2-1068964 ; 3-1068965) présente Date du 28 janvier 2022 reportée au 10 février 2023.PAPIERS DANSES Sans narration, d’action en action, une danseuse dialogue avec le papier et crée des formes abstraites qui seront les témoins de l’empreinte de son corps dans la matière.De la feuille à la parure, de la chrysalide au rocher lunaire, du végétal au samouraï, l’imaginaire par embardée avance et trace son chemin…Petit à petit le spectacle se construit en lien avec le sonore et le musical. L’imaginaire des spectateurs petits et grands pourra s’y loger. Réservations PMR 02.98.50.36.43 Cie La Libentère Cie La Libentère

LE CAC CONCARNEAU 10, bd Bougainville Finistere

Date du 28 janvier 2022 reportée au 10 février 2023.

Votre billet est ici