Papiers dansés, 10 février 2023, CAC Concarneau.

2023-02-10 – 2023-02-10

Cie La Libentère. Spectacle de danse, dès 2 ans.

PAPIERS / DANSÉS c’est le travail entre une plasticienne et une chorégraphe, une démarche particulière avec le papier. C’est aussi la transmission de cette démarche et la construction d’une chorégraphie avec et pour une artiste performeuse/danseuse, Lilas Nagoya.

Sans narration, d’action en action, une danseuse dialogue avec le papier et crée des formes abstraites qui seront les témoins de l’empreinte de son corps dans la matière. De la feuille à la parure, de la chrysalide au rocher lunaire, du végétal au samouraï, l’imaginaire par embardée avance et trace son chemin… Petit à petit le spectacle se construit en lien avec le sonore et le musical. L’imaginaire des spectateurs, petits et grands, pourra s’y loger.

Spectacle proposé par le CAC et le service culture de Concarneau, pour petits et grands.

+33 2 98 50 36 43 https://www.quatreassetplus.fr/

