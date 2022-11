Papiers d’actu « J’ai 10 ans » Le Poinçonnet, 25 novembre 2022, Le Poinçonnet.

Papiers d’actu « J’ai 10 ans »

Le Poinçonnet Indre

2022-11-25 14:00:00 – 2022-11-27 18:00:00

Le Poinçonnet

Indre

Le Poinçonnet

Trente-cinq dessinateurs-trices sont attendu(e)s à l’Asphodèle pour cette édition anniversaire sur le thème « J’ai 10 ans ! ». Exposition de dessins à l’Asphodèle et salle du conseil à la mairie. Vendredi 25/11 : 9 h-12 h – 14 h-18 h (réservé aux scolaires)

18 h 30 : inauguration du salon. Samedi 26/11 et dimanche 27/11 : 9 h-12 h – 14 h-18 h

16 h : remise des prix du salon.

Pour cette nouvelle édition, caricature et humour sur l’actualité seront (cette fois encore) au programme. Le monde et l’actualité vus par les dessinateurs de presse et les caricaturistes. Venez les rencontrer ! Les dessinateurs sont invités à venir croquer le monde et le public.

Salon du dessin de presse et de la caricature : 10e édition du salon « Papiers d’Actu ».

mairie.communication.lepoinconnet@wanadoo.fr +33 2 53 44 96 04 http://www.ville-lepoinconnet.fr/

© Mairie Le Poinçonnet

Le Poinçonnet

dernière mise à jour : 2022-11-16 par