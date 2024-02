PAPIER Rue de la Mairie Quilly, samedi 2 mars 2024.

PAPIER Rue de la Mairie Quilly Loire-Atlantique

Conte humoristique « Papier »

Par la Compagnie Le théâtre avec un nuage de lait

C’est l’histoire d’une page blanche qui rêve de belles histoires mais qui ne trouve pas les mots… Si tout commence par il était une fois, la suite et beaucoup plus rocambolesque ! Un dragon qui perd la boule, une grenouille qui se transforme en crapaud quand on l’embrasse, une robe de princesse sans princesse…

Un conte humoristique mêlant pop-up, origami, ombres chinoises et autres petits plaisirs…

Dans le cadre de la programmation La tournée des mômes

À partir de 3 ans

Gratuit sur inscription .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 15:30:00

fin : 2024-03-02

Rue de la Mairie Bibliothèque

Quilly 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire bibliotheque.quilly@estuaire-sillon.fr

