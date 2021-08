Lay-Saint-Christophe Mairie de Lay-Saint-Christophe Lay-Saint-Christophe, Meurthe-et-Moselle Papier peint panoramique Mairie de Lay-Saint-Christophe Lay-Saint-Christophe Catégories d’évènement: Lay-Saint-Christophe

### Visite commentée autour du papier peint panoramique représentant le voyage de James Cook dans l’Océan Pacifique. La salle de la mairie de Lay-Saint-Christophe est ornée de 12 lés d’un panoramique de Dufour de Mâcon de 1805. Ce panoramique représente le 3e et dernier voyage de James Cook dans l’Océan Pacifique. Cet ensemble exceptionnel représente l’art du papier peint sous le Ier Empire.

Gratuit. Entrée libre. Masque obligatoire.

Mairie de Lay-Saint-Christophe Place Émile-Conte, 54690 Lay-Saint-Christophe Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

