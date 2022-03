Papier Dansé – Véronique His – Cie La Libentère Espace culturel Jacques Tati, 16 mars 2022, Orsay.

Papier Dansé – Véronique His – Cie La Libentère

Espace culturel Jacques Tati, le mercredi 16 mars à 16:00

Papier Dansé / La Libentère – Véronique His – Espace Jacques Tati, Orsay Sans narration, d’action en action, une danseuse dialogue avec le papier et crée des formes abstraites qui seront les témoins de l’empreinte de son corps dans la matière. De la feuille à la parure, de la chrysalide au rocher lunaire, du végétal au samouraï, l’imaginaire par embardée avance et trace son chemin… Petit à petit le spectacle se construit en lien avec le sonore et le musical. L’imaginaire des spectateurs petits et grands pourra s’y loger. Distribution : Chorégraphie et mise en scène : Véronique His Sculpteure papier et scénographie : Nicole Fellous Assistante chorégraphie : Pascale Luce Recherche chorégraphique et Interprétation : Marion Rhéty Composition musicale : Agnès Chaumié Lumières : Eric Guilbaud “Formes abstraites et danse contemporaine s’accordent ici comme une évidence, avec simplicité et force, grâce et poésie.” Télérama Lien de billetterie : [[https://www.mairie-orsay.fr/reservations-culture](https://www.mairie-orsay.fr/reservations-culture)](https://www.mairie-orsay.fr/reservations-culture) Bénéficiez de la Carte ! Pour un billet acheté, accès à tous les spectacles du festival Essonne Danse, sur réservation préalable et dans la limite des places disponibles.

De 5 à 14€

Découvrez l’empreinte du corps dans la matière et laissez libre cours à votre imaginaire. Un spectacle tout public de la chorégraphe de Véronique His.

Espace culturel Jacques Tati 91400 Orsay Orsay Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T16:00:00 2022-03-16T16:30:00