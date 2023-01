Papier collé Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Catégories d’Évènement: Margny-lès-Compiègne

Papier collé

Le travail, dans l'épure, fait naître indéniablement l'émotion. Vernissage vendredi 2 juin à 18 h 30. 

Il y a près de trente ans maintenant, Jean-François Pillon découvre l'art du papier collé ; ce sera son challenge à lui, challenge réussi. Dans un travail alliant virtuosité et minutie, des papiers, savamment superposés, entremêlés, nous offrent à voir une tribu polychrome : Tatie côtoie une poule de basse-cour, Don Quichotte un bateau toutes voiles dehors. L'œil attentif regarde ce petit monde sous tous ses angles, reliefs après reliefs, creux après creux, doucement, simplement parce qu'il y a tant à voir. Un sentiment de poésie et de légèreté anime toutes ces œuvres, généreuses, délicates, ces sculptures, apaisantes, faites pour traverser le temps et s'évader. Le travail, dans l'épure, fait naître indéniablement l'émotion. À l'art de créer, Jean-François Pillon adjoint celui de composer une histoire sensible sur laquelle flotte un parfum de quiétude, de mélancolie parfois, l'humour n'étant jamais très loin, au cœur de cette narration.

