Papier Ciseaux Forêt Oiseaux • Les Ephémères de la Minoterie Marcillé-Robert, 10 juin 2022, Marcillé-Robert.

Papier Ciseaux Forêt Oiseaux • Les Ephémères de la Minoterie Marcillé-Robert

2022-06-10 17:00:00 – 2022-06-10 22:00:00

Marcillé-Robert 35240 Marcillé-Robert

20h00 || Papier Ciseaux Forêt Oiseaux

Cie Groenland Paradise

Jeune public et familial dès 5 ans

Tiens, elles s’appellent Nathalie et Nathalie ! Et là, sous nos yeux, l’air de rien, elles fabriquent un conte enchanté joyeusement foutraque.

Elles découpent des langues de papier, plantent des crayons, changent de rôles comme de couronnes, chantent à tue tête et nous donnent à voir le grand plaisir de jouer avec peu de choses.

Dans cette histoire intemporelle, vous découvrirez une reine devineresse, un roi amoureux, un animal mythique, une météo chaotique, un peuple en colère et un chevalier à la Monthy Python, cataclop, cataclop …

Extrait : https://youtu.be/s41MTTTkeL8

## Dans le cadre des Éphémères de la Minoterie à Marcillé Robert ##

Rendez-vous tous les vendredis de juin, juillet et septembre 2022 pour profiter de la guinguette estivale !

· 17h > 20h : marché de producteurs et créateurs locaux

· 17h > 22h : bar petite resto sur place

· une animation ou un spectacle gratuit

>>> Plus d’infos : www.laminoterie.bzh

contact@laminoterie.bzh +33 2 57 82 00 88 http://www.laminoterie.bzh/

