Lherm Salle des fêtes Lherm Haute-Garonne, Lherm “Papier Ciseaux Forêt Oiseaux” Cie Groenland Paradise Salle des fêtes Lherm Lherm Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Lherm

“Papier Ciseaux Forêt Oiseaux” Cie Groenland Paradise Salle des fêtes Lherm, 13 mars 2022, Lherm. “Papier Ciseaux Forêt Oiseaux” Cie Groenland Paradise

Salle des fêtes Lherm, le dimanche 13 mars 2022 à 16:30

Tiens, elles s’appellent Nathalie et Nathalie… Et là, sous nos yeux, l’air de rien, elles réinventent un conte enchanté joyeusement foutraque ! Elles découpent des langues de papier, plantent des crayons, changent de rôles comme de couronnes, chantent à tue-tête et nous donnent à voir le grand plaisir de jouer avec peu de choses. Dans cette histoire intemporelle, vous découvrirez une reine devineresse, un roi amoureux, un animal mythique, une météo chaotique, un peuple en colère et un chevalier… Goûter-Bord de Scène après le Spectacle!

Tout Public à partir de 5 ans / 50 mn, Tarifs : 5 € par Enfant et Adulte seul, 2 € par Adulte Accompagnant

Théâtre Salle des fêtes Lherm Place de l’Eglise, 31600 LHERM Lherm Haute-Serreuille Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T16:30:00 2022-03-13T17:20:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Lherm Autres Lieu Salle des fêtes Lherm Adresse Place de l'Eglise, 31600 LHERM Ville Lherm lieuville Salle des fêtes Lherm Lherm