PAPIER BRUIT Lons-le-Saunier, 18 mars 2022, Lons-le-Saunier.

PAPIER BRUIT Darius Club 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier

2022-03-18 – 2022-03-18 Darius Club 135 Place du Maréchal Juin

Lons-le-Saunier Jura

PapierBruit est un duo hip hop aux sonorités électro et aux textes nourris de poésie, fondé en 2013 à Lyon par deux artistes aux parcours débordants (poésie, théâtre, performance, publication…) : Julien Liard alias Eskimo J (auteur, beatmaker, interprète), et Emanuel Campo alias Printemps 2004 (auteur et interprète).

PapierBruit est un duo hip hop aux sonorités électro et aux textes nourris de poésie, fondé en 2013 à Lyon par deux artistes aux parcours débordants (poésie, théâtre, performance, publication…) : Julien Liard alias Eskimo J (auteur, beatmaker, interprète), et Emanuel Campo alias Printemps 2004 (auteur et interprète).

Darius Club 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier

dernière mise à jour : 2022-02-23 par