PAPIER.1, représentations de la Compagnie En Lacets

le samedi 14 mai à Musée de l’Abbaye / Donations Guy Bardone – René Genis

Son travail consiste à questionner le corps, le volume dans l’espace. En lien avec la sculpture de Germaine Richier “Le coureur (grand)” (1955), exposée en permanence dans le jardin du Musée de l’Abbaye / donations Guy Bardone – René Genis, et avec certaines oeuvres de la nouvelle exposition temporaire “10 – 20”, ces thèmes seront abordés avec des élèves les jours précédant la Nuit européenne des Musées, dans le cadre du dispositif “La classe, l’œuvre ! “, qui y est cette année adossé. Maud Marquet explore le volume à travers son propre corps, la mise en espace par le biais d’un médium simple, le papier. Conçue pour des lieux publics, de passage, la performance qu’elle présentera à l’occasion de la Nuit européenne des Musées est une invitation à un voyage sensoriel, à une déambulation à la fois active et passive au coeur de l’installation et de l’architecture. PAPIER.1 est le premier tableau d’un diptyque au croisement des Arts Plastiques et du Mouvement. Cette création est conçue comme une performance chorégraphique au coeur d’une installation plastique in situ. Il s’agit d’investir des lieux singuliers et d’y inscrire des «éphémères» de papier afin de créer une déambulation qui restructure et répond à l’espace. La danseuse faisant naître en musique un décor, un univers d’images et d’histoires avec de grands rouleaux de papier qui se transforment et modulent l’espace.

La Compagnie En Lacets a été fondée en juin 2013 à Reims pour produire et diffuser les créations de la chorégraphe, interprète & directrice artistique Maud Marquet.

