Papicha, un film algérien de Mounia Madour, 2019. Durée : 1h45 Club des cinéphiles de la Poste et d’Orange Paris Catégorie d’évènement: Paris

Papicha, un film algérien de Mounia Madour, 2019. Durée : 1h45 Club des cinéphiles de la Poste et d’Orange, 7 mars 2022, Paris. Papicha, un film algérien de Mounia Madour, 2019. Durée : 1h45

Club des cinéphiles de la Poste et d’Orange, le lundi 7 mars à 18:00

Le Club des Cinéphiles de La Poste/Orange vous invite à la projection de Papicha, un film de Mounia Maddour **Synopsis** Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux » papichas « , jolies jeunes filles algéroises. La situation politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits. [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584003&cfilm=273587.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584003&cfilm=273587.html)

Séance : 4 euros (étudiants) ; 5 euros (résident du 14e) ; 6 euros (extérieurs)

Club des cinéphiles La Poste et d’Orange Club des cinéphiles de la Poste et d’Orange 216 boulevard Raspail 75014 Paris Quartier du Montparnasse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T18:00:00 2022-03-07T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Club des cinéphiles de la Poste et d'Orange Adresse 216 boulevard Raspail 75014 Ville Paris lieuville Club des cinéphiles de la Poste et d'Orange Paris

Club des cinéphiles de la Poste et d'Orange Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Papicha, un film algérien de Mounia Madour, 2019. Durée : 1h45 Club des cinéphiles de la Poste et d’Orange 2022-03-07 was last modified: by Papicha, un film algérien de Mounia Madour, 2019. Durée : 1h45 Club des cinéphiles de la Poste et d’Orange Club des cinéphiles de la Poste et d'Orange 7 mars 2022 Club des cinéphiles de la Poste et d'Orange Paris Paris

Paris