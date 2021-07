Tourcoing Maison Folie Hospice d'Havré Nord, Tourcoing Papic – Compagnie Drolatic Industry Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Papic – Compagnie Drolatic Industry

Maison Folie Hospice d'Havré, le mardi 20 juillet à 11:00

Maison Folie Hospice d’Havré, le mardi 20 juillet à 11:00

Maison Folie Hospice d’Havré – Salle de spectacles Mercredi 21 juillet Séance à 11h00 Gratuit D’après Les Trésors de Papic, d’Emilie Soleil et Christian Votz, Ed. Bayard Presse Tout public à partir de 3 ans Durée 35 minutes Sacha admire Papic, son grand-père à la longue barbe piquante. Dans cette barbe, Sacha pioche des objets cachés. Ceux-ci représentent autant d’histoires et de souvenirs qui, par le récit du grand-père, reprennent vie. L’enfant grandit, questionne, et le grand-père qui vieillit l’invite dans son passé et retrace l’origine de leur famille..

Gratuit

