Papic Centre culturel Athanor Guérande

Papic Centre culturel Athanor, 9 octobre 2021, Guérande.

Centre culturel Athanor, le samedi 9 octobre à 17:00

Sacha admire Papic, son grand-père à la longue barbe piquante. Dans cette barbe, Sacha pioche des objets cachés. Un clou, une rose, un hameçon : ceux-ci représentent autant d’histoires et de souvenirs qui, par le récit du grand-père, reprennent vie. _Papic_ raconte la relation d’un enfant à son grand père, à travers différents âges. L’enfant grandit, questionne, et le grand-père qui vieillit l’invite dans son passé, retrace l’origine de leur famille. Une histoire qui parle avec tendresse du temps qui passe et du lien entre les générations. **À partir de 3 ans** _La présentation d’un pass sanitaire valide vous sera demandé, ainsi que le port du masque pour les plus de 11 ans._

6€

Marionnettes Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande

2021-10-09T17:00:00 2021-10-09T17:35:00

Centre culturel Athanor Adresse 2 avenue Anne de Bretagne Ville Guérande