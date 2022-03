Papi Mamirionette: Atelier créatif grand-parent / enfant Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Creil Oise Creil 5 5 La Faïencerie-théâtre propose un atelier créatif grand-parent/enfant autour du spectacle de marionnette “L’Éloge des araignées”: Viens mouler les mains de tes grands-parents et découvre les ficelles du métier de marionnettiste ! Tarif unique 5 € sur réservation à accueil@faiencerie-theatre.com ou au 03 44 24 01 01

