PAPI • Le Point Fort d’Aubervilliers Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers, 15 décembre 2023 20:00, Aubervilliers.

Le vendredi 15 décembre 2023

de 20h00 à 23h59

.Tout public. payant Tarif super réduit : 15.99 EUR

Plein tarif : 23.10 EUR

Tarif réduit : 18.99 EUR

Héritier des éminentes sonorités mandingues, le Franco-Sénégalais Papi est en train de devenir une étoile montante de sa génération.

[AFRO WESTAF]

Capable de célébrer la tradition tout en restant en phase avec les tendances de son époque, Papi se révèle être un véritable créateur musical. Naviguant entre la France et l’Afrique, il ne fixe aucune limite à ses sources d’inspiration en tant qu’artiste accompli, adoptant un style très RnB et pop urbaine, tout en faisant constamment référence à ses racines ouest-africaines. À travers sa musique, Papi nous communique ses émotions et sa sensibilité.

+ DJ SET EN 1E PARTIE

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

Contact : https://www.lepointfort.com/events/papi/ https://www.facebook.com/events/680773257531668 https://www.facebook.com/events/680773257531668 https://shotgun.live/fr/events/papi?utm_source=page-lpf

