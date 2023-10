Marché de Noël Papeterie Uzerche, 16 décembre 2023, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

Nombreux exposants pour répondre à vos envies. Produits du terroir, cidre, escargots, miel, foie gras, chocolats, vin paillé, champignons, champagne. Artisanat : bijoux, dentelle, céramique, émaux, créations en bois et en cuir, plâtre à parfumer, couture créative, création florale durable. Produits de beauté, livres… Visite du Père Noël !!.

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

Papeterie

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Numerous exhibitors to meet your desires. Local products, cider, snails, honey, foie gras, chocolates, straw wine, mushrooms, champagne. Crafts: jewellery, lace, ceramics, enamels, wood and leather creations, plaster to perfume, creative sewing, sustainable floral creation. Beauty products, books… Visit of Santa Claus !

Numerosos expositores para satisfacer sus deseos. Productos locales, sidra, caracoles, miel, foie gras, chocolates, vino caliente, setas, champán. Artesanía: joyas, encajes, cerámica, esmaltes, creaciones en madera y cuero, yeso para perfumar, costura creativa, creación floral sostenible. Productos de belleza, libros… Visita de Papá Noel

Zahlreiche Aussteller, um Ihren Wünschen gerecht zu werden. Produkte aus der Region, Cidre, Schnecken, Honig, Foie gras, Schokolade, Strohwein, Pilze, Champagner. Kunsthandwerk: Schmuck, Spitze, Keramik, Emaille, Holz- und Lederkreationen, Gips zum Parfümieren, kreative Schneiderei, nachhaltige Blumenkreationen. Kosmetika, Bücher… Besuch des Weihnachtsmanns!!!

