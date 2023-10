Atelier papier artistique Papeterie de Vaux Payzac, 31 octobre 2023, Payzac.

Payzac,Dordogne

Fabrication de papier artisanal avec différents matières végétales.

Pour petits et grands (à partir de 3 ans).

Tarif : 6.50€.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Papeterie de Vaux

Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Handmade paper using various plant materials.

For young and old (from age 3).

Price: 6.50?

Hacer papel a mano con diferentes materiales vegetales.

Para pequeños y mayores (a partir de 3 años).

Precio: 6,50?

Herstellung von handgemachtem Papier aus verschiedenen pflanzlichen Materialien.

Für Kinder und Erwachsene (ab 3 Jahren).

Preis: 6.50?

