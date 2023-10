Atelier linogravure Papeterie de Vaux Payzac, 27 octobre 2023, Payzac.

Payzac,Dordogne

Création d’une gravure sur du linoléum et impression d’un poster et carte postale.

Pour petits et grands (à partir de 9 ans).

Tarif : 16€.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . .

Papeterie de Vaux

Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Creation of an engraving on linoleum and printing of a poster and postcard.

For young and old (9 years and up).

Price: 16?

Creación de un grabado sobre linóleo e impresión de un cartel y una postal.

Para niños y adultos (a partir de 9 años).

Precio: 16?

Erstellen eines Linolschnitts und Drucken eines Posters und einer Postkarte.

Für Kinder und Erwachsene (ab 9 Jahren).

Preis: 16?

Mise à jour le 2023-10-11 par Isle-Auvézère