Exposition des artistes de Contrastes et Similitudes Papeterie Bellati, 1 juin 2023, Châtellerault. Exposition des artistes de Contrastes et Similitudes 1 – 23 juin Papeterie Bellati entrée libre Les artistes de Contrastes et Similitudes exposent leurs oeuvres sur un mur du magasin Bellati,3 rue Nungesser et Coli à Châtellerault, du 1er au 23 juin 2023 (dimanches exceptés). Le public pourra voter pour l’oeuvre qu’il préfère, ce qui permettra au lauréat de recevoir un prix.

Cette exposition d’oeuvres aux supports et thèmes variés prépare celle d’octobre, Arts-z-ellerault, salle du Verger Papeterie Bellati CHATELLERAULT Châtellerault 86100 8 rue Nungesser et Coli Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

