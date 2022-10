Papet-J vs Puppa Greg & Elettro Mascarimiri, 9 novembre 2022, .

Papet-J vs Puppa Greg & Elettro Mascarimiri



2022-11-09 20:30:00 – 2022-11-09

EUR 8 8 Préparez-vous à danser au Café Julien mercredi 9 novembre pour une soirée « reggae-ragga-électro » avec Papet-J vs Puppa Greg mais aussi « tradinnovazione » avec Elettro Mascarimiri tout droit venu des Pouilles en Italie !



••• Papet-J vs Puppa Greg

Papet-J vs Puppa Greg c‘est le duo de choc marseillo-niçois créé au début de l’année 2019. Ils se sont produit une trentaine de fois durant cette année. Leurs pérégrinations les ont mené notamment en Tchéquie, Italie, Québec et à l’ile de la Réunion.



La formule est simple et efficace. Papet-J est dans le rôle de MC qu’on lui connait depuis 35 ans quant à Puppa Greg, membre fondateur du 149 Band et propriétaire du 149 Studio, il se charge de manipuler un set électronique conçu spécialement pour la formule. Le système permet à Puppa Greg de mixer et dubber l’instrumental joué en multipiste par des machines. Puppa Greg accompagne également Papet-J à la voix et au saxophone amenant une touche live qui rend l’ensemble encore plus chaleureux.

Les deux compères collaborent depuis 2012 sur scène et en studio et d’ailleurs c’est Puppa Greg qui a enregistré, réalisé et mixé le dernier album en date de Papet-J, « Raggamuffin Vagabond ». C’est dire si leur complicité est grande, deux générations réunies pour le plaisir de jouer un reggae-ragga sérieux et enjoué à la fois où les textes et la tchatche affutés du Papet rencontrent la puissance et la précision du son de Puppa Greg.



Au fil de leurs aventures, les compositions s’accumulent et deux albums issus de leur collaboration verront bientôt le jour. Le premier, album solo de Papet-J (octobre 2020) pour ses soixante ans et le second intitulé « Patois to Patwah » (2021) construit au cours de leurs voyages où les deux amis se déplacent avec leur studio mobile et vont à la rencontre d’artistes qui chantent dans leur langue maternelle, leur patois. Le Papet chantant lui en provençal.



••• Elettro Mascarimiri

En 1998, les frères Giagnotti, d’origine rom, créent le groupe Mascarimiri. Claudio et Cosimo sont originaires du Salento dans la région des Pouilles en Italie. En 1998, forts de leur expérience acquise dans un collectif œuvrant à redonner vie à la musique salentine, ils donnent l’identité « Tradinnovazione » à Mascarimiri. Leur musique étant ainsi un savant mélange de tradition et d’innovation.

Claudio Giagnotti, connu aussi sous le nom de « Cavallo » (cheval), est depuis toujours le leader et l’esprit du groupe. Il étudie et expérimente la musique traditionnelle de sa région et remet au goût du jour le tamburreddhu (tambour typique du Salento). Il marie les sonorités acoustiques des fêtes de village avec des sons modernes tels que l’électro, le dub et le punk le tout influencé par ses racines gitanes. Mascarimiri ne cesse de murir et d’évoluer au fil du temps jusqu’à en arriver à proposer son genre « Tradinnovazione » sur les scènes de grands festivals européens et mondiaux. Avec dix albums et des tournées de premier niveau, Masacarimiri est aujourd’hui le plus novateur des groupes de pizzica pizzica Salentina.

Mascarimiri nous proposera en concert les sons pizzica pizzica associés aux saveurs arabes et andalouses, le tammurriata version électro gypsy et de la tarantella punk renommée « Tarantolato ».

Retrouvez Papet-J VS Puppa Greg & Elettro Mascarimiri au Café Julien le 9 novembre !

dernière mise à jour : 2022-10-10 par