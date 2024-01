Papet J Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat, samedi 10 février 2024.

Papet J ♫♫♫ Samedi 10 février, 20h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras 12€ / 8€ pour les adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T23:00:00+01:00

Entré dans Massilia Sound System en 1985, Papet J redécouvre le reggae avec l’explosion du Dancehall moderne caractérisé par les sonorités digitales de la musique et le rôle prépondérant des MCs. Très influencé par ces nouvelles formes du reggae, il va construire un style moderne et original devenant notamment un pionnier du fast style en français.

Aujourd’hui, près de 40 ans après, c’est en vétéran de ce style qu’il revient, sans lâcher son appétit de modernité et sa volonté de s’inscrire dans une avant-garde musicale d’un genre sans cesse renouvelé.

Entrée 12€ 8€ pour les adhérents.

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées Pas de réservation

Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Club Convergences 1, Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]