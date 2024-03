Paperboard | Rencontres d’artistes Palais Ducal, Impasse Duc Rollon Caen, jeudi 21 mars 2024.

Paperboard | Rencontres d’artistes Palais Ducal, Impasse Duc Rollon Caen Calvados

Ce rendez-vous propose un temps convivial pour faire partager, à toutes et à tous, le plaisir que nous pouvons avoir lors de la découverte des travaux des artistes en leur compagnie, dans leur atelier ou lors de rendez-vous à L’Artothèque.

Il s’agit dans un même temps d’offrir un espace à des artistes pour présenter leur travail au public toujours avide de rencontres, le temps d’un rendez-vous ouvert, simple et convivial.

Cette édition permettra de découvrir l’univers artistique de Laurie Noyelle et de Anna Tuccio, toutes deux diplômées de l’ésam Caen-Cherbourg.

Cet événement s’intègre dans la programmation du Printemps du Dessin 2024.

Nombre de places limité, inscription obligatoire au 02 31 85 69 73 ou par mail

inscription-evenement@artotheque-caen.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 18:30:00

fin : 2024-03-21 20:30:00

Palais Ducal, Impasse Duc Rollon L’Artothèque, Espaces d’art contemporain

Caen 14000 Calvados Normandie info@artotheque-caen.fr

