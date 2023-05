Paper Camp Series Paper Camp Series, 8 mai 2023, Paris.

Paper to Film lance le dispositif Paper Camp Séries pour accompagner les auteurs dans la conception de projets professionnels grâce à notre expertise du marché audiovisuel. Il s’agit d’un Atelier intensif et collectif qui s’adresse à ceux qui n’ont pas encore été diffusés. Le but est de comprendre et intégrer les différentes mécaniques de constitution et de présentation de vos projets pour qu’ils puissent répondre à une exigence et une compétitivité professionnelle. A l’issue de cet atelier, les participants auront appris à constituer une bible de série commerciale efficace et pertinente.

Quand ? dépôt de candidature jusqu’au 8 mai 2023.

Pour qui ? scénaristes avec ou sans producteur, ayant un projet de série. Tout genre accepté, sauf Historique.

Où ? 47 rue d’Aboukir, 75002 Paris

Tarifs : Le suivi et l’accompagnement de l’Atelier : GRATUIT. 50€ H.T. pour les frais de traitement de dépôt.

Effectifs : 4 à 6 candidatures seront sélectionnés pour participer à cet atelier.

Plus d’informations sur le site de Paper to Films.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

