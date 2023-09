Concert du Groupe Génération et de la compagnie Murielle M Papelissier Chatuzange-le-Goubet, 16 septembre 2023, Chatuzange-le-Goubet.

Chatuzange-le-Goubet,Drôme

Venez passez un bon moment à l’écoute du groupe Génération et des chanteurs et chanteurs de la Cie Murielle M.

Buvette et snack sur place.

2023-09-16 19:30:00 fin : 2023-09-16 . .

Papelissier Place du village

Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and have a good time listening to the group Génération and the singers of Cie Murielle M.

Refreshments and snacks on site

Venga a pasar un buen rato escuchando al grupo Génération y a los cantantes de la Cie Murielle M.

Refrescos y tentempiés in situ

Verbringen Sie einen schönen Moment beim Zuhören der Gruppe Génération und der Sänger und Sängerinnen der Cie Murielle M.

Getränke und Snacks vor Ort

Mise à jour le 2023-09-11 par Valence Romans Tourisme