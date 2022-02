Papanosh feat Napoleon Maddox & Roy Nathanson « Home » Le Comptoir, 31 mars 2022, Fontenay-sous-Bois.

Papanosh feat Napoleon Maddox & Roy Nathanson « Home »

Le Comptoir, le jeudi 31 mars à 20:45

Papanosh réunit à ses côtés Roy Nathanson, saxophoniste et poète new-yorkais, et Napoleon Maddox, rappeur et beatboxer de Cincinnati, pour un spectacle poétique et envoûtant autour d’une idée simple : le refuge, le chez-soi ; « Home », cet écrin intime et chaleureux que chacun porte au plus profond de lui. Sur scène, les voix s’expriment de toutes les manières possibles, on y entend l’autre et nous-mêmes. Un concert explosif, une énergie revigorante, soulful and free. Avec : Roy NATHANSON (voix, saxophones) Napoleon MADDOX (voix) Quentin GHOMARI (trompettes) Raphaël QUENEHEN (voix, saxophones) Sébastien PALIS (orgue, piano) Thibault CELLIER (contrebasse) Jérémie PIAZZA (batterie) _Spectacle en coproduction avec Banlieues Bleues et soutenu par la SPEDIDAM. Les Vibrants Défricheurs sont soutenus par la DRAC Normandie, la Région Normandie, la Ville de Rouen et la Ville de Petit-Quevilly. Papanosh est soutenu par la SACEM, aide aux grands ensembles de jazz. Ce spectacle bénéficie de septembre 2019 à août 2021 du soutien de la Charte d’aide à la diffusion signée par l’Onda, l’Agence culturelle Grand-Est, Arcadi Île-de-France, l’OARA Nouvelle Aquitaine, l’ODIA Normandie, Occitanie en scène et Spectacle Vivant en Bretagne_ [https://youtu.be/bUWciREGziA?list=PLP1mnv_aILQy8yAfNSkY5lYkYECyAUouJ](https://youtu.be/bUWciREGziA?list=PLP1mnv_aILQy8yAfNSkY5lYkYECyAUouJ)

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Blues Bivouac

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne



