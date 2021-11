Marseille Massilia Bar à Tapas Bouches-du-Rhône, Marseille PAPACHITOS Massilia Bar à Tapas Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

PAPACHITOS

Massilia Bar à Tapas, le vendredi 26 novembre à 20:00

Massilia Bar à Tapas, le vendredi 26 novembre à 20:00

PAPACHITOS c’est la chaleur, la fougue, l’intensité Latino. Demain au Massilia les murs vont encore trembler et les corps se déhancher au possible. On finira sur une Jam session, Ramenez les tromblons!!!! (Vals/boléro/cumbia/afrolatino) Pablo Salvador : Guitare/Chant Phillippe Guiraud : Basse/chœurs Polo : Percussions/Choeurs Tommy : Percussions

Entrée libre

Massilia Bar à Tapas 21 rue Saint-Antoine 13002 Marseille

2021-11-26T20:00:00 2021-11-26T23:30:00

