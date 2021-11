Papa tambour / Salia Sanou, artiste associé | Cie Mouvements perpétuels École Il était une fois, 4 décembre 2021, Landeronde.

Papa tambour / Salia Sanou, artiste associé | Cie Mouvements perpétuels

École Il était une fois, le samedi 4 décembre à 11:00

Papa tambour ———— ### Salia Sanou, artiste associé | Cie Mouvements perpétuels **Le chorégraphe Salia Sanou et l’auteur Capitaine Alexandre créent un « poème dansé » qui se déploie dans l’univers d’une salle de classe.** Ce spectacle naît de la rencontre de deux des plus grands artistes franco-africains d’aujourd’hui. Une rencontre entre la poésie de résistance et de paix de Marc Alexandre Oho Bambe, dit Capitaine Alexandre, et la danse universelle de Salia Sanou. “Papa c’est quoi le courage ? Papa c’est quoi la liberté ? Papa c’est quoi l’Art ? Papa tambour dis-moi… dis-nous !” Sur les rythmes d’un tambour, une danseuse met en mouvement le poème dans un dialogue sensible entre les mots et les gestes. Papa Tambour est un spectacle joyeux et participatif qui place les enfants au cœur de ce « poème dansé ». Un message d’espoir et de fraternité. **Spectacle suivi d’un temps d’échange**

Adulte 8 € / Enfant 6 €

FESTIVAL ROULEZ JEUNESSE ! | PREMIÈRE NATIONALE | DANSE. Le chorégraphe Salia Sanou et l’auteur Capitaine Alexandre créent un « poème dansé » qui se déploie dans l’univers d’une salle de classe.

École Il était une fois 9 Rue Bonne Lande Landeronde Landeronde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T11:00:00 2021-12-04T11:35:00