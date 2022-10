PAPA TAMBOUR – CIE MOUVEMENTS PERPÉTUELS Saint-Germain-de-Calberte, 5 avril 2023, Saint-Germain-de-Calberte.

PAPA TAMBOUR – CIE MOUVEMENTS PERPÉTUELS

Saint-Germain-de-Calberte

2023-04-05 17:00:00 – 2023-04-05 17:35:00

Saint-Germain-de-Calberte Lozre

Saint-Germain-de-Calberte Le chorégraphe Salia Sanou s’associe à Capitaine Alexandre, poète slameur et romancier, pour Papa Tambour, un poème dansé destiné au jeune public.

Spectacle portatif qui se déplie dans une salle de classe, Papa Tambour est adressé aux enfants de 8 à 12 ans. Une rencontre entre la poésie de résistance et de paix de Marc Alexandre Oho Bambe, dit Capitaine Alexandre, et la danse universelle de Salia Sanou. Papa c’est quoi le courage ? Papa c’est quoi la liberté ? Papa c’est quoi l’Art ? Papa tambour dis-moi… dis-nous ! Sur les rythmes d’un tambour, une danseuse met en mouvement le poème dans un dialogue sensible entre les mots et les gestes. Papa Tambour est un spectacle joyeux et participatif qui place les enfants au cœur de ce « poème dansé ». Un message d’espoir et de fraternité.

« Je suis persuadé que dès le plus jeune âge il faut sensibiliser les enfants à l’Art, quel que soit la discipline. À partir de ce postulat, j’ai proposé au poète Capitaine Alexandre d’écrire un texte sur la dimension du vivre ensemble et de ces trois mots tellement symboliques : Liberté, Égalité, Fraternité, la si belle devise de l’école de la République.» Salia Sanou

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées, le foyer rual de St-Germain-de calberte, L’Esperluette et l’EPCI des Cévennes au Mont-Lozère

> Dès 6 ans

Saint-Germain-de-Calberte

