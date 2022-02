PAPA ROOSTER / DOCTEUR PEPPERS Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

PAPA ROOSTER / DOCTEUR PEPPERS

Le Molotov, le samedi 12 mars

Le Molotov, le samedi 12 mars à 21:00

PAPA ROOSTER Papa Rooster enflamme les scènes de la région marseillaise depuis 2010 avec un set de reprises et de compositions survitaminées. Mené par deux chanteuses charismatique, le « big band » de 9 musiciens fait preuve d’une énergie communicante en revisitant avec pétillance et modernité les âges d’or du Funk et de la Soul. DOCTEUR PEPPERS Docteur PEPPERS , a tribute to RED HOT CHILI PEPPERS L’énergie et le groove des RED HOT repris dans un set survolté, en première partie de PAPA ROOSTER !

6€

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille

2022-03-12T21:00:00 2022-03-12T23:59:00

