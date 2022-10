Papa Rooster, 26 novembre 2022, .

Papa Rooster



2022-11-26 20:30:00 – 2022-11-26

« Big band » local arpentant les scènes marseillaises et régionales depuis plus de 10 ans, Papa Rooster déboule enfin au Makeda avec ses 10 musiciens et chanteuses survoltés et dopés au groove et à la bonne humeur, pour une soirée explosive placée sous le signe de la soul, du funk et de la pop.

A ne pas manquer !

Soirée Soul / Funk au Makeda avec Papa Rooster !

dernière mise à jour : 2022-10-11 par