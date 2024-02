PAPA OU T’ES – PAPA OU T ES COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle, samedi 24 août 2024.

Ruben a franchi un cap puisqu’il vient de faire son coming out non sans peine et organise son mariage. Tout semble se simplifier dans sa vie jusqu’au jour où son amie Camélia vient lui apprendre qu’elle est enceinte… de lui! Avec Bruno Gallisa et Delphine Pradeilles

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-08-24 à 20:30

Réservez votre billet ici

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17