Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône 15 15 Loïc, son compagnon, est perturbé, très perturbé : il vient d’apprendre qu’il fait l’objet d’un redressement fiscal… et qu’Elodie est enceinte !

Entre une belle-mère acariâtre, un ami homo et taquin, un contrôleur des impôts totalement atypique et une gynéco irrésistiblement sexy, ce pauvre Loïc va vivre 9 mois de folie sous le regard amusé et les commentaires désopilants de son futur bébé.



Auteur : Une comédie d’Hervé Fassy

Artistes : Lisa NOCERA, Brigitte SCATURRO, Matthieu BURNET, Nicolas ORTUNO

